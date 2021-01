Lunghissima coda in Autosole tra Parma e Terre di Canossa - Campegine per un incidente in direzione Sud. L'entrata consigliata verso Bologna: Terre di Canossa - Campegine. Uscita consigliata provenendo da Milano: Parma. Proprio a causa di questa coda il traffico proveniente da Nord si sta convogliando sulla tangenziale di Parma che a sua volta sta facendo registrare grande traffico.