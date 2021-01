Aveva il divieto di tenere armi: gli hanno trovato 5 fucili e una scacciacani. Riarrestato

L’uomo che non poteva avere armi deteneva invece illegalmente 4 fucili dello zio defunto, un fucile non censito in banca dati e una scacciacani.

Lo hanno scoperto i carabinieri di San Polo d’Enza, che nei giorni scorsi aveva arrestato per furto di energia elettrica sottratta dalla rete pubblica attraverso un allaccio abusivo un agricoltore 41enne agricoltore residente in paese.

E ora sono nuovamente scattate le manette ai polsi per una vicenda sicuramente più grave: l'accusa è di detenzione illegale di armi e munizioni. All'uomo, che dal 2009 era colpito da un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia, i carabinieri sampolesi hanno sequestrato 4 fucili calibro 12 già detenute dallo zio, morto nel 2015, un fucile calibro 12, non censito in banca dati, una pistola scacciacani, 4 cartucce calibro 12 e 4 cartucce calibro 3006 con relativo caricatore. Sono stati gli approfondimenti informativi sull’uomo a condurre ieri mattina i carabinieri nell'abitazione del 41enne per dare corso a una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi.

I militari infatti hanno vagliato una segnalazione secondo la quale l’uomo, lo scorso 1° gennaio, aveva dato il “benvenuto” al 2021 esplodendo in aria alcuni colpi di arma da fuoco. Una segnalazione che ha allarmato i militari.