Esce da casa per fare legna, trovato morto nel trattore

Le ricerche di un 78enne di Canossa, nel Reggiano, di cui non si avevano più notizie dalla serata di ieri, si sono concluse questa mattina con il ritrovamento dell’uomo, senza vita.

Il corpo è stato trovato intorno alle 7 dai carabinieri di San Polo d’Enza e dai vigili del Fuoco di Castelnuovo Monti, all’interno del suo trattore, in un campo. L'uomo si era allontanato ieri da casa per andare a fare legna ma i familiari, non vedendolo rientrare a casa, avevano chiesto l'aiuto dei militari dell’Arma.

Già ieri sera erano state avviate le ricerche insieme ai vigili del fuoco, terminate stamattina col ritrovamento del cadavere.