Ryanair annuncia 8 nuove rotte da Bologna

Ryanair ha lanciato oggi (23 marzo) il suo operativo per l'estate 2021 da Bologna, con un aeromobile basato aggiuntivo, 64 rotte in totale e otto nuove rotte che contribuiranno a stimolare il traffico aereo mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione continua e l'Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive.



La programmazione di Ryanair da Bologna per l’estate 2021 prevede:

10 aeromobili basati (uno aggiuntivo – investimento pari a $100m), sostenendo 300 posti di lavoro in loco in totale*

64 rotte in totale

275 voli settimanali

Otto nuove rotte da Bologna a: Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini e Sibiu (tutte due volte a settimana) e Paphos (una volta a settimana).

Collegamenti con destinazioni turistiche come Lanzarote e Mykonos, con mete ideali per un city break come Budapest e Parigi, nonché collegamenti nazionali con Bari e Cagliari.

I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” in caso di cambiamento dei piani. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito Ryanair.com.

Ryanair, su nostri voli non richiesto passaporto vaccinale - «Sui voli Ryanair non sarà richiesto un passaporto vaccinale, perchè riteniamo che sotto il libero movimento che è garantito in Europa non dovrebbero esserci questi limiti». Lo ha detto il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte per l’estate dagli scali pugliesi di Bari e Brindisi.