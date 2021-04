Veicolo in fiamme in A1: traffico bloccato fra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia e lunghe code in direzione Sud

Sull'A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia verso Milano, è stata disposta la chiusura del tratto ed al suo interno il traffico è bloccato con 9 km di coda in aumento, per un camion frigo in fiamme, all'altezza del km 143+400.

In carreggiata opposta, per i curiosi ci sono 7 km di coda tra Terre di Canossa ed il bivio per la A22 verso Bologna, che defluiscono solo sulla corsia di marcia.

In alternativa per le lunghe percorrenze il traffico viene deviato sulla A22 del Brennero dove si può prendere la A4 in direzione di Milano.

Per il traffico locale e le brevi percorrenze si può a Modena Nord e rientrare a Reggio Emilia dopo aver percorso la SS 9 via Emilia.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, e il soccorso sanitario e meccanico.

