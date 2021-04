Parma Ovest: camion carico di maiali si ribalta e un furgoncino non riesce ad evitarlo: due feriti, uno è in Rianimazione

Pauroso incidente poco prima di mezzogiorno in A15 a Parma Ovest all'altezza di Noceto.

Per cause ancora in via d'accertamento un camion che viaggiava in direzione della Cisa e carico di maiali si è ribaltato in autostrada. Un furgoncino che stava arrivando non è riuscito ad evitarlo e gli è finito addosso. Due i feriti: il più grave è l'autista del furgoncino trasportato in elisoccorso al Maggiore e ricoverato in Rianimazione. Il secondo ferito è in condizioni di media gravità e trasportato in ospedale in ambulanza.

Alcuni dei maiali hanno Iniziato a girare per la carreggiata.

Code sull'A15 per permettere soccorsi, recupero degli animali e rimozione dei veicoli.