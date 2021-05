Vaccini: in Emilia superate le 2 milioni di dosi somministrate

«Superato il traguardo delle due milioni di somministrazioni di vaccini in Emilia-Romagna. Adesso accelerare ulteriormente per vaccinare tutti coloro che lo vorranno entro l’estate». Lo annuncia il presidente Stefano Bonaccini sui social. Alle 11 risultano infatti somministrate due milioni e 5.145 dosi di vaccino per il coronavirus, di cui 7.292 quelle effettuate oggi. Il totale delle persone vaccinate al momento è di poco più di 673mila.

Come confermato dall'assessore alla sanità Donini, sono state utilizzate il 94% delle dosi ricevute. "Circa un milione e mezzo di persone, tra guarigioni e prima dose sono tenute più al riparo rispetto agli effetti della pandemia.

"Oggi i dati parlano di un alleggerimento complessivo della situazione. L'Rt, parametro che sarà comunque superato - è 0,89, calato rispetto alla settimana precedenza. Con incidenza 95,8 ogni 100mila abitanti. Sono drasticamente calati i ricoveri nei reparti Covid, in terapia intensiva calano invece più lentamente", ha aggiunto.

- In Emilia-Romagna il coronavirus al momento circola di più nelle fasce di bambini e giovanissimi, mentre diminuisce nelle fasce d’età dove sono avanti le vaccinazioni.

Coi dati dell’incidenza «vediamo già gli effetti non solo della circolazione virus ma anche della campagna vaccinale». Sotto il dato di incidenza regionale (95,88 casi su 100mila abitanti) «ci sono sono gli over 85, il cui livello di incidenza è 46. Per i 65-84enni l’incidenza è 49. Per i 45-64enni l'incidenza è 85».

Sopra la media regionale sono tutte le fasce d’età più giovani: «0-5 anni incidenza 143 su 100mila abitanti, 6-10 anni è 165, 11-13 anni 166, 14-18 anni 137, 19-24 anni 117 e per la fascia 24-44 anni è 114».



Un terzo della popolazione vaccinabile è stata vaccinata con almeno una dose, e il 18% con entrambe,

"Abbiamo iniziato a vaccinare i caregiver, e i medici di medicina generale inizieranno a vaccinare il personale scolastico - ha continuato Donini - E dalla mezzanotte di oggi via alle prenotazioni per 50-54enni, o contattando il medico di base oppure compilando il format di candidatura al sito della Regione: i nominativi verranno inviati ai medici di base. Le vaccinazioni partiranno all'incirca la prima settimana di giugno". Donini ha aggiunto che serviranno altri vaccinatori, pronti nel caso in cui a giugno arrivino grossi quantitativi di dosi. E da giugno saranno disponibili anche vaccini da distribuire nei luoghi di lavoro, con hub specifici, e nelle farmacie."