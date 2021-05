Incidente tra quattro auto in A1: coda di 7 km (in aumento) tra Parma e Fidenza

Incidente fra quattro auto intorno alle 9.30 sull'A1, tra Parma e Fidenza, in direzione Milano.

Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli si è formata una coda di 7 km, in aumento.

Entrata consigliata verso Milano: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma.

Al traffico in viaggio da Bologna verso Milano si consiglia di uscire a Parma e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.