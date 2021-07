Donini: "Dobbiamo vaccinare a tappeto i ragazzi 12-19enni"

«Dobbiamo vaccinare a tappeto i ragazzi dai 12 ai 19 anni, concordo con la consigliera Castaldini sul fatto che proseguire su questa linea sia fondamentale nel contrasto al coronavirus». Così l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini ha risposto ai temi posti dalla consigliera regionale Valentina Castaldini (FI) sulle vaccinazioni anti-Covid in ambito scolastico, per evitare un ritorno alla didattica a distanza.

«Per questo - ha specificato Donini - a luglio garantiremo la vaccinazione di 50.000 ragazzi di questa età che si sono già prenotati. Riteniamo che a fine agosto avremo il 50% di queste classi di età vaccinate completamente e per questo ci faremo trovare davanti alla scuole, nell’interlocuzione con i pediatri e i medici di base, per essere pronti a vaccinare in prossimità dei luoghi di studio la popolazione scolastica».



«I nostri ragazzi hanno diritto di andare a scuola in presenza, è un momento di socialità, è un loro diritto, hanno già sofferto abbastanza: bisogna che la Regione preveda dei punti vaccinali mobili che vadano davanti alle scuole e, nel rispetto della privacy, vaccinino i nostri ragazzi», ha ribadito Valentina Castaldini, che, alla luce delle parole dell’assessore, si è detta soddisfatta perché «è giusto lavorare insieme per i punti vaccinali itineranti per non parlare mai più di didattica a distanza».

E-R, variante Delta predominante in qualche settimana. 'La variante progredisce in una maniera esponenzialè - «La variante Delta» di coronavirus in Emilia-Romagna «progredisce in una maniera esponenziale». A dirlo è l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Oggi in regione «siamo attorno al 23% di presenza della variante Delta nell’ambito di tutti i casi positivi», ma «qualche settimana fa era l’1%": quindi, stima Donini, «non è difficile immaginare che nel giro di qualche settimana possa essere predominante».