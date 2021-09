Camion a fuoco sulla A1: 7 km di coda fra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Sud

Sulla A1 Milano-Napoli nel tratto tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione di Bologna ci sono 7 km di coda a causa di un semirimorchio, che trasportava carta da macero, che ha preso fuoco al km 177 + 800. Il traffico defluisce a rilento su due corsie.

A chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Modena Nord, prendere la Tangenziale di Modena in direzione SS9 Via Emilia-Bologna e rientrare in autostrada all'altezza di Valsamoggia.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA autostrada

a1

incendio