A1 bloccata a Modena Nord (verso Milano) per incidente: code e traffico in tilt in entrambi i sensi

Chiuso un tratto dell'A1 tra Modena Nord e Bivio A22 (verso Milano), per un incidente all'altezza del fiume Secchia tra un'auto e un camion ( Il conducente del mezzo pesante è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato al 118. Sul posto anche la Polstrada): traffico bloccato con 2 km di coda in aumento. Coda in entrambi i sensi. La coda si è creata anche sull'Autobrennero.



Chi viaggia verso Milano, deve obbligatoriamente uscire a Modena Nord ma è consigliato uscire a Modena Sud e di rientrare in autostrada a Reggio Emilia, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Entrata consigliata verso Milano sull'A22 (Brennero-Modena): Carpi. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Modena sud.