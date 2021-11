Alla guida con un permesso di circolazione falso: nei guai un 55enne parmense e un "collega" di Guastalla

Giravano su auto i cui rispettivi permessi provvisori alla circolazione riportavano la falsa intestazione di un’agenzia di pratiche auto di Casalgrande.

La vicenda è emersa qualche giorno fa da un controllo eseguito dalla Polizia Municipale di Brescello. La titolare dell’agenzia, una volta verificato che i documenti trovati non erano stati rilasciati da lei, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Casalgrande per presentare denuncia. Da qui l’avvio dell’indagine degli uomini dell’Arma che ha consentito di individuare i due autori. Si tratta di un 55enne abitante in provincia di Parma e di una 38enne residente a Guastalla i quali, al termine degli accertamenti, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di uso di atto falso.