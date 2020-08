Cremona, grandine con chicchi grandi come uova nel Casalasco

Cremona e il Cremonese sono flagellati dal maltempo. In particolare, una grandinata violenta si è verificata nel primo pomeriggio, fra le 13,30 e le 14, nel Casalasco, provocando allagamenti e danni. Chicchi grandi come uova hanno colpito la zona tra Quattrocase, Fossacaprara e Roncadello, mentre a Casalbellotto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di diversi alberi pericolanti. Poco dopo, temporale con pioggia violenta, vento e ancora grandine anche fra Crema e il Cremasco.

