Truffava i pazienti con costose terapie, arrestato un medico mantovano

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cremona e di Castiglione delle Stiviere, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un medico di famiglia esercente nel Mantovano ed un commerciante residente a Montecchio.

Il provvedimento, scaturisce dalle indagini dei militari relative a una serie di truffe avvenute da settembre 2019 ad aprile 2020. Raggirati decine di ignari pazienti, tutti residenti a Mantova e provincia. Il medico arrestato richiedeva ingenti somme di denaro per la somministrazione di costose terapie "nutraceutiche" per la cura di svariate patologie, tra cui anche infezioni polmonari da Covid-19. Contestata anche l’aggravante della truffa al SSN poichè i farmaci impiegati nelle terapie venivano in parte approvvigionati presso le farmacie mantovane mediante ricette sottratte dallo stesso medico ad altri ignari colleghi.