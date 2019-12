Regionali: domani sarà pubblicato il decreto di convocazione delle elezioni

Sarà pubblicato domattina, nel Bollettino ufficiale della Regione, il decreto del presidente Stefano Bonaccini che convoca, per domenica 26 gennaio 2020, le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa e del presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna.

Oltre 3,4 milioni di cittadini emiliano-romagnoli sono chiamati al voto. Le oltre 4.500 sezioni nei 328 comuni della regione resteranno aperte dalle 7 alle 23, immediatamente dopo la chiusura inizierà lo scrutinio.

E’ online, in vista di questo appuntamento elettorale un sito, realizzato della Regione, che contiene notizie, indicazioni di servizio e informazioni utili. Disponibili anche le istruzioni per partiti e gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale e una banca dati sui risultati delle precedenti tornate delle elezioni regionali. L’indirizzo è www.regione.emilia-romagna.it/elezioni. (ANSA).



