Regionali, Pizzarotti a Bologna: sto con Bonaccini

«Ora a Bologna, gli emiliano-romagnoli si sono ripresi la piazza. Non contro qualcuno ma per l’Emilia-Romagna. Per la nostra terra, con entusiasmo come non avveniva da anni. Sto con Stefano Bonaccini, sto con l’Emilia-Romagna libera e forte, con questa piazza incredibile. Sto con chi parla di coraggio e non di paura». Così, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti commenta l’apertura della campagna elettorale, in Piazza Maggiore a Bologna, del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regiione, Stefano Bonaccini.

A giudizio del primo cittadino parmigiano, «ora abbiamo tutti la possibilità di realizzare un sogno: fare dell’Emilia-Romagna la regione della cultura e dell’istruzione; la prima regione sostenibile; la terra per eccellenza dei diritti, delle libertà e dei doveri. Questo non è un voto contro qualcuno, ma un voto per l’Emilia Romagna. Coraggio Stefano - conclude Pizzarotti -, coraggio Emilia-Romagna, terra di uomini liberi, avanti tutta».

