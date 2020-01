Salvini: selfie, autografi e l'incontro con la madre del giovane precipitato con l'auto nel Taro

L'intensa giornata di Salvini è iniziata in Valtaro. Dopo un caffè a Tornolo, il leader della Lega ha incontrato molti borgotaresi al mercato, raccogliendo istanze e prestandosi con la consueta disponibilità, per tanti «selfie».

«Vivere, nascere, lavorare, amare e partorire in montagna - ha detto Salvini - non dovrà più essere una missione eroica. Intendiamo lavorare sul Punto nascita (ho appena incontrato le mamme), sul sistema scolastico, sul sostegno al volontariato, che qui, da quanto ho visto, è molto attivo e radicato, come i vigili del fuoco volontari. Tuttavia, il volontariato non può e non deve assolutamente sostituirsi al pubblico: l’ospedale e la sicurezza li deve garantire l’ente pubblico».

Nel corso della visita al mercato, Salvini ha anche parlato con la madre di Simone Filiberti, il 19enne di Bedonia morto il 4 dicembre precipitando nel Taro dopo che la sua auto è finita contro il parapetto di un ponte, che ha ceduto. Il leader della Lega, ha zittito i presenti e ha ascoltato, commosso, lo sfogo di questa madre, comprensibilmente disperata, che gli ha raccontato la sua tragedia. Salvini, che già conosceva il fatto, ha assicurato alla signora di rincontrarla, in attesa anche che venga fatta piena luce sulla vicenda.

TORNOLO QUELLA FELPA PREPARATA DAI SOSTENITORI - Folla eccezionale ieri a Tornolo, dove via Roma e il bar Centrale sono stati presi d’assalto in occasione della visita del leader della Lega. Salvini di buon'ora è salito nell’ultimo lembo di terra emiliana invitato dal sindaco Renzo Lusardi e dall’amministrazione. Subito ha indossato la felpa con la scritta Tornolo che alcuni giovani sostenitori gli avevano fatto preparare poi ha tenuto un breve comizio nel quale ha esaltato i valori della montagna e chi vi abita garantendo il suo sostegno e la condivisione dei problemi da risolvere. A seguire la colazione: un caffè e un trancio di focaccia salata tipica di Tornolo.