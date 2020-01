Sfida Salvini-Sardine a Bibbiano. Sul palco della Lega la mamma di Tommy: 'Lei mi ha chiesto di essere qui'

Il leader della Lega Matteo Salvini è a Bibbiano e sta salutando una delegazione di mamme e altre persone probabilmente del suo staff che sono di lato del palco allestito in piazza della Repubblica, con uno striscione con la scritta «Bambini strappati». Con lui la mamma di Tommy (Tommaso Onofri) " E' lei che mi ha chiesto di essere a Bibbiano ed è mio dovere esserci", ha spiegato, intervistato su Radio Radio. Ha risposto anche ad una domanda sull'episodio del citofono: «Il citofono? C'è qualche moralista di sinistra che se anche vado in bagno non va bene... con tutto il rispetto per quello che dicono Fabio Volo e gli altri, io ascolto quella mamma che ha perso un figlio per droga».

«Questa non è una serata di partito, ma una serata che dovrebbe riunire tutte le persone perbene perchè quando si tratta di difendere i bambini dovremmo essere tutti uniti», ha esordito Salvini aprendo la manifestazione di Bibbiano. «I protagonisti saranno solo mamme, papà e bambini. Purtroppo ci sono alcune centinaia di mamme e papà e vittime di ingiustizie, ma abbiamo chiesto 5 testimoni di parlare anche a nome di chi non c'è più». "Dispiace che a qualche metro di distanza da qui ci sia qualcuno pronto a fare polemica: il bene dei bambini dovrebbe unire tutti. La politica non dovrebbe dividersi su questo», ha proseguito il leader della lega rivolgendosi alle sardine che tra qualche minuto manifesteranno in un’altra piazza poco lontano. Sul palco salgono madri e padri a raccontare le loro esperienze di figli sottratti.