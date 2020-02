Soldi falsi, rapina e furto: arrestata dai carabinieri

Tra febbraio 2009 e maggio 2017 ha collezionato quasi 6 anni di reclusione e 1.900 euro di multa: una 57enne residente nel foggiano ma di fatto domiciliata a Reggio Emilia si trova adesso nella sezione femminile della casa circondariale di Modena dove è stata condotta dai carabinieri della stazione di Novellara che l’hanno tratta in arresto in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Bologna per una serie di reati che spaziano dal furto alla spendita e introduzione nello Stato di soldi falsi, fino ad arrivare a una brutale rapina che l’ha vista narcotizzare un’anziana vittima. Il furto, consumato nel febbraio 2009, per il quale è stata condannata a 3 mesi, è stato compiuto in un negozio di Bologna dove la 57enne è stata sorpresa in flagranza e denunciata. Nel settembre 2012 la donna è stata trovata in possesso di banconote false.

