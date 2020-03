Coda di 8 km tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna sull'autostrada del sole A1 a causa di un un rimorchio di un camion in fiamme. Autostrade per l'Italia consiglia per chi deve andare verso Bologna di entrare a Fidenza. L'uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza Sud.

