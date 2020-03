Regione, Bonaccini richiama Venturi per gestire l'emergenza

Sergio Venturi, fino al 28 febbraio assessore alla Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, torna in viale Aldo Moro richiamato dal presidente Stefano Bonaccini per gestire l’emergenza coronavirus. Ieri, infatti, il suo successore Raffaele Donini è risultato positivo, dunque Bonaccini ha chiesto a Venturi di dare una mano in un momento così delicato. "Visto che Raffaele dovrà lavorare a domicilio, - scrive Bonaccini in un post su Facebook - ho chiesto a Sergio di gestire l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus nei prossimi giorni, fino a quando sarà necessario, e lui ha accettato subito, dimostrando un grande senso di responsabilità. Lo ringrazio per questo. Sono certo che riusciremo a superare questo momento insieme, istituzioni e cittadini. Come Emilia Romagna".