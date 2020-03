Sospese le messe per domenica 8 e le celebrazioni feriali. Chiese aperte di giorno per la preghiera personale

"La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire forme di preghiera in famiglia - genitori e figli insieme -, la meditazione quotidiana della Parola di Dio, gesti di carità e a rinvigorire affetti e relazioni che la vita di ogni giorno rischia di rendere meno intensi". Così in una nota la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna in merito all’emergenza coronavirus che conferma la sospensione anche per domenica 8 marzo della celebrazione dell’Eucarestia con la presenza dei fedeli, così come restano sospese le celebrazioni eucaristiche feriali. La decisione è stata presa dai vescovi dell’Emilia-Romagna insieme a quelli della Lombardia e del Veneto, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Inoltre, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, è confermata la sospensione della catechesi e la chiusura degli spazi aperti al pubblico fino al 15 marzo.

"Le chiese - si legge nella nota - rimarranno aperte durante il giorno per consentire la preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti che generosamente donano la loro disponibilità per un sostegno spirituale. La situazione attuale e il rischio di contagio richiedono ai cristiani un supplemento di carità e di prudenza per non mettere a rischio la salute dei più anziani, dei più vulnerabili e anche la propria".

