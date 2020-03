Bonaccini: 'Al lavoro solo se ci sono tutte le condizioni di sicurezza'

"Con i presidenti delle Regioni abbiamo deciso all’unanimità la condivisione delle misure restrittive che erano state indicate. Ora bisogna che il governo acceleri sui dispositivi medici di protezione personale. A lavorare si va solo se ci sono tutte le condizioni di sicurezza". Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Radio24. "Sto per firmare l’accordo con la sanità privata per accogliere pazienti contagiati e aumenteranno i posti in terapia intensiva", ha aggiunto Bonaccini.

coronavirus

