Giro di vite della Regione: stop a passeggiate e giri in bici

Nuova stretta in regione per l'emergenza coronavirus. Il governatore Stefano Bonaccini ha deciso ieri sera di assumere attraverso un'ordinanza iniziative più stringenti. In particolare per quanto riguarda i luoghi di aggregazione, come parchi e giardini pubblici, e lo spostamento delle persone.

Ecco le nuove misure riassunte in modo efficace dal sindaco di Fidenza Andrea Massari ("Alla fine - dice Massari - quello che era logico e anche atteso è arrivato: troppi menefreghisti sono andati a spasso incuranti delle regole e ora la Regione, sentiti i Sindaci, ha dato un giro di vite ulteriore alla libertà minima che era stata concessa per affrontare il blocco del Paese contro il #coronavirus).

MISURE IN VIGORE DAL 19 MARZO AL 3 APRILE

COSA HA VIETATO LA REGIONE

⛔CHIUSI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

⛔‍♂‍♂BASTA GIRETTI (PER NULLA) IN BICI E A PIEDI Per pedoni e ciclisti entrano in vigore le stesse norme per gli spostamenti MOTIVATI contenute nei famosi moduli.

Anche pedoni e ciclisti potranno muoversi solo per:

✅lavoro

✅ragioni di salute

✅necessità (come l’acquisto di farmaci e generi alimentari)

ORA DOVRANNO AVERE ANCHE PEDONI E CICLISTI IL MODULO IN TASCA.

POSSO PORTARE FUORI IL CANE PER I SUOI BISOGNI?

Sì, ma solo restando in prossimità della propria abitazione. Il concetto di prossimità è affidato al buon senso, per cui, se verrete fermati per un controllo a 1 km o 2 dalla vostra abitazione/residenza/domicilio rischiate grosso. Molto meglio restare a poche centinaia di metri (dice il buonsenso) da casa vostra.

‍POSSO USCIRE A CAMMINARE SE MI SERVE PER LA SALUTE?

Sì, ci sono persone che hanno bisogno di camminare (es. chi ha il diabete) per motivi di salute. Anche in questo caso i concetto di prossimità è affidato al buon senso, per cui, se verrete fermati per un controllo a 1 km o 2 dalla vostra abitazione/residenza/domicilio rischiate grosso. Molto meglio restare a poche centinaia di metri (dice il buonsenso) da casa vostra. E nel caso ripetere lo stesso circuito a piedi più volte (evitando contatti a meno di un metro con le altre persone)

⛔☕ BAR NELLE STAZIONI DI SERVIZIO SU STRADE CHE ATTRAVERSANO I CENTRI ABITATI

✅RESTANO APERTI BAR E AUTOGRILL QUI:

➡ autostrade

➡ strade extraurbane principali (es. superstrade) ➡ strade extraurbane secondarie (es. tangenziale di Fidenza o SS9) MA QUI SOLO:

⏰dalle ore 6 alle ore 18 (da lunedì a domenica)