Bonaccini: 'Chi non sa rinunciare alla corsetta vuole venire in ospedale a vedere?'

"Sono ancora troppi quelli che si spostano senza vere necessità. Credo serva qualche altra misura restrittiva, cosa che il Governo sta valutando di fare: non possiamo rischiare per colpa di alcuni irresponsabili. Sono pronto ad accompagnare chi dice di non poter rinunciare a fare jogging in uno dei nostri reparti di terapia intensiva, e tutto gli sarà più chiaro. Ci sono donne e uomini sottoposti a cure pesanti, diversi purtroppo muoiono, ma dietro i numeri che leggiamo ogni giorno ci sono delle persone. Per me le persone non saranno mai numeri".

Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in un’intervista al Corriere della Sera in merito all’ordinanza più restrittiva emanata per l’emergenza coronavirus. "Abbiamo chiuso bar e tavole calde nelle aree di rifornimento carburanti dentro i centri urbani. Ripeto: bisogna restare in casa", aggiunge. Per Bonaccini "il sistema sanitario pubblico è un patrimonio nazionale, su cui bisogna investire di più. E i 4 miliardi in più sul Fondo sanitario nazionale per il 2020, frutto dell’intesa fra governo e Regioni, sono un segnale importante: la strada è questa ed è obbligata"