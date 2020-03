Sputa ai carabinieri che fanno un controllo, 'Sono positiva'

Sorpresa a passeggiare in un parco pubblico di Maranello, in provincia di Modena, insieme al fidanzato, si è tolta la mascherina e ha tossito e sputato contro i carabinieri che stavano per procedere a un controllo sul rispetto delle restrizioni in vigore per il contenimento della Covid-19, affermando anche di essere positiva al coronavirus. I due, un 27enne bulgaro e una 24enne campana, hanno poi tentato di fuggire dai militari allontanandosi a piedi, ma sono stati fermati. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

