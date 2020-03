«Grazie all’esempio e al coraggio di quest’azienda reggiana, ci sono altre dieci imprese in Emilia-Romagna che stanno facendo i test per produrre altre mascherine. Nei prossimi giorni auspico che arriveremo a una sorta di autonomia e autosufficienza per la fornitura delle protezioni». Lo ha detto il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini durante la presentazione del progetto della Nuova Sapi di Casalgrande che produrrà mascherine.

«Il fabbisogno giornaliero dell’intero sistema sanitario e istituzionale della regione è di 150mila mascherine al giorno (lo stesso quantitativo che l’azienda reggiana è in grado di produrre quotidianamente, ndr)», ha aggiunto Bonaccini che ha poi citato l’arrivo di ulteriori «200mila mascherine dalla provincia cinese di Guangdong, in virtù dello storico rapporto d’amicizia col nostro territorio». Ma - ha concluso il governatore - «nonostante questo sia l’ennesimo esempio di come gli emiliano-romagnoli siano in grado di reagire davanti ai drammi e a rialzarsi, ciò non toglie che il Governo debba impegnarsi a farci avere tramite la Protezione Civile nazionale una dotazione sufficiente di mascherine. La sfida al Coronavirus va vinta combattendo tutti quanti insieme».

