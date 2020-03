Anziana aggredita in casa, 3 minorenni trovati con refurtiva

Tre ragazzi tra i 15 e i 16 anni sono stati bloccati dalla polizia mentre erano in attesa davanti a un compro-oro di Ravenna, peraltro chiuso per l’emergenza da Covid-19, con la refurtiva della brutale rapina a una donna 85enne, commessa lunedì sera nella sua abitazione di Piagipane, frazione di campagna alle porte della città. I tre, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione alla Procura dei Minorenni di Bologna: le verifiche della squadra Mobile puntano ora a stabilire se abbiano avuto un ruolo attivo anche nella rapina.

I banditi, forse 5 o 6 incappucciati, erano riusciti a entrare, avevano scaraventato la donna a terra, sbattendole la testa sul pavimento: per lei emorragia cerebrale, con prognosi di venti giorni. Avevano anche minacciato di tagliarle un dito con un coltello, se non avesse consegnato l’anello che portava. Poi, al risveglio del marito, sono fuggiti. Nel tardo pomeriggio del giorno dopo, una Volante ha bloccato i tre minorenni con la refurtiva (oltre all’anello, anche due orologi e bigiotteria varia): sono di cittadinanza italiana con famiglie di origine straniera e in due casi hanno precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

