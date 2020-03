A Modena negoziante regala alimenti

Un tavolo davanti a un negozio 'imbanditò di prodotti alimentari (pasta, sugo, carne in scatola e fagioli) e il cartello 'Se ne hai bisogno prendi quello che vuoi. E’ gratis. Andrà tutto benè. L’ondata di solidarietà che sta attraversando il Paese passa anche da iniziative come quella che a Modena ha lanciato Marco Favarolo, titolare di un negozio alimentare che sulla via Emilia (Est) regala una parte dei suoi prodotti a chi ne ha bisogno.

«Non sono ricco - spiega alla stampa locale - ma qualcosa in negozio ce l’ho. Così ho pensato di metterlo a disposizione di chi ha bisogno, di chi non ce la fa e trova difficile mettere qualcosa sotto i denti». La sua idea è finita sui social, «ma - aggiunge l’esercente - non avrei voluto tutto questo clamore. Diverse persone hanno visto il cartello e sono entrate per farmi un’offerta in denaro. Le ho rifiutate. Piuttosto, se qualcuno vuole compiere un gesto altruista, può acquistare qualcosa da mangiare, anche non da me, e appoggiarlo sul tavolino davanti alla vetrina. Servirà - conclude Favarolo - ad arricchire l'offerta di prodotti per chi ha bisogno di mangiare qualcosa e in questo momento non ha i soldi necessari».

