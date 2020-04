Parma, 74 nuovi casi e altri 13 decessi. In Regione calano i ricoveri ma i morti sono più di 2mila

Sono 549 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna per un totale di 17.089 casi di positività al Coronavirus ; 69.986 i contagiati, 2.911 in più. Sono i dati accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Complessivamente, sono 7.478 le persone in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi, che non necessitano di cure ospedaliere, o sono prive di sintomi (312 in più rispetto a ieri); quelle ricoverate in terapia intensiva sono 374, 16 in più rispetto a ieri. Si sono invece registrati 43 ricoverati in meno nei reparti non di terapia intensiva (3.816 oggi rispetto ai 3.859 che si contavano ieri). I decessi sono purtroppo passati da 1.977 a 2.051: 74 in più, quindi, di cui 43 uomini e 31 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni , che raggiungono la quota di 2.201 (161 in piu rispetto a ieri), 1.371 delle quali Interessano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche; 830 quelle dichiarate prescritte a tutti gli effetti perché risultate negative nei test consecutivi previsti.

Per quanto riguarda i decessi , per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se sono presenti patologie pregresse. I nuovi decessi interessano 15 residenti nella provincia di Piacenza, 13 in quella di Parma , 11 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena, 11 in quella di Bologna (dei cui 2 nel territorio imolese), 3 in quella di Ferrara, 6 nella provincia di Forlì -Cesena (5 nel forlivese), 1 nella provincia di Ravenna, 5 in quella di Rimini.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.892 ( 50 in più rispetto a ieri), Parma 2.275 (74 in più), Reggio Emilia 3.066 (158 in più), Modena 2.609 (58 in più), Bologna 2.207 (80 in più), Imola 314 (12 in più), Ferrara 488 (14 in più), Ravenna 708 (20 in più), Forlì-Cesena 977 (di cui 526 Forlì, 41 in più rispetto a ieri, e 451 a Cesena, 12 in più), Rimini 1.553 (30 in più).

I posti letto aggiuntivi: 5.099 (+25 rispetto a ieri)

“Si conferma l'andamento dei giorni scorsi, con una riduzione del numero di positivi, oggi maggiore rispetto a ieri- afferma il commissario all'emergenza, Sergio Venturi -. Questo nonostante le aziende sanitarie hanno organizzato il test all'interno delle Case protette, dove si concentra le situazioni più difficili e che rappresentano la coda di possibilità concentrazioni del contagio. In calo anche oggi nei ripari di Covid , così come anche nelle province dove è registrato il numero più alto di positivi, penso a Reggio Emilia, i tempi di recupero sono stati non più di quattro. Verificheremo invece il significato dell'incremento dei ricoverati in terapia intensiva, non coerente rispetto all'andamento che abbiamo già passato da diversi giorni addietro. Sono comunque fiducioso sul fatto che, nel complesso, i numeri sulla riduzione del contagio sono rafforzati nei prossimi giorni. Indispensabile, per questo, continuare a rispettare tutte le misure restrittive ”.