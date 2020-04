Prende il sole in topless in un parco, multata

E’ stata sorpresa mentre prendeva il sole in topless al parco storico di Monte Sole, nel Bolognese, e per questo una 34enne italiana è stata sanzionata dai Carabinieri della Stazione di Marzabotto. E’ successo venerdì pomeriggio, quando i militari stavano pattugliando il territorio nei servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in prossimità del Parco, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da una donna sdraiata sull'erba che stava prendendo il sole. Alla vista dei militari la donna si è rivestita rapidamente, ma quando i Carabinieri le hanno fatto notare che l’abbronzatura non rientra tra le situazioni di necessità per giustificare uno spostamento all’interno dello stesso comune, la 34enne si sarebbe infuriata e avrebbe rivolto ai militari frasi come "Fascisti e cornuti". Oltre a una sanzione amministrativa di quasi 300 euro, la donna, incensurata, è stata anche denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. (Foto d'archivio)

