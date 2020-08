Bonaccini replica a De Luca: "No al blocco degli spostamenti tra le regioni"

«In questo momento mi pare di no. Dopodichè si segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra Regioni e Governo. Insomma in questo momento mi pare di no. Bisogna sempre tenere monitorata la situazione perchè quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena». Così, a margine del Meeting di Rimini, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha replicato a chi gli chiedeva se ci sia il rischio di blocco di spostamenti tra le regioni come paventato ieri dal presidente della Campania

© RIPRODUZIONE RISERVATA stefano bonaccini

coronavirus