Cinema, spettacoli, circhi: le nuove linee guida

‌Nuove linee guida - aggiornate - per cinema, circhi e spettacoli dal vivo, in Emilia-Romagna. E' quanto previsto da una ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

In particolare, viene spiegato in una nota, il «numero massimo degli spettatori dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento almeno un metro di separazione tra gli utenti, sia frontalmente che lateralmente, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento individuale».

All’aperto, gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dal posto a sedere assegnato mentre al chiuso la mascherina va tenuta anche durante lo spettacolo.

Al fine di evitare assembramenti, i gestori potranno promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi e potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 C. Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Le nuove linee guida, inoltre, disciplinano anche le produzioni liriche, sinfoniche e musicali e prevedono il divieto all’uso spogliatoi promiscui, distanza interpersonale di almeno un metro tra i professori d’orchestra e i musicisti, 1,5 metri per gli strumenti a fiato, 2 metri tra direttore d’orchestra e prima fila dell’orchestra, utilizzo di una vaschetta per la raccolta della condensa per gli ottoni e distanze di almeno 1 metro tra i cantanti e/o componenti del coro e di almeno 2 metri tra le file del coro e gli altri soggetti presenti sul palco,.

Quanto alle produzioni teatrali e di danza, anche qui no all’uso promiscuo dei camerini, abiti di scena personali e uso della mascherina tutte le volte che non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.