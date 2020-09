Dal primo ottobre torna il blocco alle auto diesel euro 4

Dal primo di ottobre le auto diesel euro 4 e precedenti non potranno più circolare. Questo in tutti i comuni con più di 30mila abitanti e nell'area della Città Metropolitana di Bologna. Forza Italia chiede alla Regione di intervenire per modificare o abolire del tutto questo divieto.

"Quasi in sordina - scrive Castaldini di FI - il primo ottobre, tra una settimana, non potranno più circolare le auto diesel euro 4. Una scelta scellerata in un periodo economico come quello che stiamo vivendo. Pensiamo alle famiglie in difficoltà. Uno scenario a dir poco paradossale perché vietare la circolazione ai diesel euro 4 getterà nel panico migliaia di persone e migliaia di famiglie che probabilmente hanno un’automobile da 14 anni o poco di più e non l’hanno potuta cambiare in questi anni perché impossibilitati economicamente. Sottolineo, poi, il paradosso anche perché capita in un periodo storico per l’economia così drammatico, un periodo di crisi economica nel bel mezzo dell’emergenza del Coronavirus. Chiedo alla Regione e a Bonaccini di intervenire con gli strumenti in dotazione per far sì che questo divieto possa essererinviato se non annullato".