Bonaccini: "In arrivo due milioni di tamponi rapidi. E sulla scuola lavoriamo per garantire la presenza"

In Emilia-Romagna, dove dall’inizio della settimana è in corso uno screening sugli studenti con i test sierologici nelle farmacie, stanno per arrivare due milioni di tamponi rapidi. Lo ha annunciato, ospite a 'Omnibus' su La 7, il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

«Siamo la Regione - ha detto - con il più alto numero di Usca, le unità mobili che vanno a casa delle persone. Certo, è una battaglia mai finita, ma nella prima ondata eravamo fra le regioni più travolte, ora siamo noni nel numero dei contagi. E' un momento complicato, dobbiamo dare risposte ed evitare propaganda. Noi avevamo l’obiettivo del governo di arrivare in sei mesi a 649 posti letto di terapia intensiva, adesso siamo a 635, perchè in Emilia-Romagna abbiamo lavorato sodo anche quando sembrava che la pandemia avesse di molto allentato la sua morsa».

«Noi lavoriamo per garantire più presenza possibile a scuola, però viviamo nel mondo reale e non in quello ideale e dobbiamo essere tutti pronti a fare scelte per ridurre il contagio il più possibile». Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ha parlato del tema scuola a 'Omnibus' su La 7.

«Io penso - ha detto - che la scuola sia meglio farla in presenza. Regioni e Governo hanno deciso insieme che elementari e medie devono essere assolutamente in presenza, mentre per le superiori si può valutare o di aumentare la didattica a distanza, che in parte in parte si fa già, o differenziare gli orari. Io cerco di far andare gli studenti a scuola, dopodichè ogni giorno facciamo riunioni per valutare e capire la situazione».