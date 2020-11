Venerdì su Raisport "Il grande Slam": la Maxicono e le altre che fecero magico il 1990

Un altro lungometraggio sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna che approda sullo schermo. Venerdì 6 novembre, alle ore 23, su RaiSport andrà in onda ‘Il Grande Slam - Generazioni di fenomeni’, prodotto da A. F. Project, casa di produzione di Francesca Aiello con sede a Parma, per la regia di Mario Maellaro. Il documentario racconta l’anno magico del volley italiano, il 1990, quando la Maxicono Parma sigla il Grande Slam, la Philips Modena vince la Coppa dei Campioni e, il 28 ottobre, la Nazionale di Julio Velasco diventa Campione del Mondo. Un momento sportivo eccezionale raccontato dai suoi protagonisti.

“E’ la prima volta che un documentario sostenuto dalla Regione arriva in programmazione su RaiSport- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, ed è bello che succeda con la narrazione del momento più bello per la pallavolo italiana, che arrivò sul tetto del mondo con quella che è stata giustamente definita la ‘generazione di fenomeni’, campioni eccezionali guidati da un allenatore come Velasco, un maestro di vita oltre che di sport, sempre disponibile nel trasmettere e insegnare valori importanti, soprattutto ai giovani. Una stagione d’oro anche per il volley regionale, coi trionfi di Parma e Modena. Dunque, un appuntamento importante, da appassionato e tifosissimo di volley, per il fatto di aver voluto mantenere la delega allo Sport, sul quale, da anni, stiamo investendo tanto e perché capace di regalare momenti magici e di grande emozione, che meritano appunto di essere raccontati. E per il fatto che queste opere, sostenute dalla Regione attraverso la Film Commission regionale, trovino sempre più spazio, il che dimostra la nostra capacità di scegliere e sostenere progetti di qualità di fronte a un mercato ricco di proposte e molto creativo, Cinema e audiovisivo- chiude Bonaccini- che, soprattutto in un momento così difficile, vogliamo continuare a sostenere”.

Il documentario, che vede la partecipazione di Jacopo Volpi, giornalista e conduttore televisivo, è stato sostenuto dalla Regione nell’ambito dell’ultima sessione del bando riservato alle imprese con sede in Emilia-Romagna.

Il docufilm

Il 1990 ha scritto la storia della pallavolo italiana. La Maxicono Parma vince il Grande Slam, la Phillips Modena la Coppa dei Campioni e l'Italia vince a Rio de Janeiro il titolo Mondiale. Vincere tutto nello sport è estremamente raro, capita quando hai un gruppo composto da fenomeni in campo, ma anche da grandi uomini. Questo documentario vuole essere un tributo a quei giocatori che sono entrati nella storia sportiva, facendo rivivere le emozioni di allora e regalando alle nuove generazioni la possibilità di conoscere gli uomini che hanno reso grande la pallavolo italiana nel mondo.