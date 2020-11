Nei due anni che sono seguiti all'omicidio dell'associata - e amica - Donatella Briosi, la delegazione dell'Emilia Romagna de l'Associazione Nazionale Le Donne del Vino ha sensibilmente incrementato il suo impegno nei confronti di un tema, quello della violenza sulle donne, che rappresenta una delle grandi emergenze sociali della nostra contemporaneità.

Molti i progetti sortiti da questo trauma collettivo come l'ideazione, in collaborazione col grafico Valerio Marini, della prima T-Shirt “Scarpa Rossa – No alla violenza contro le donne”, punto di partenza per un concorso annuale rivolto agli studenti di liceo i cui ricavati andranno a finanziare le attività delle associazioni di settore coinvolte contro la violenza sulle donne.

E proprio perché la gestione dei sentimenti, e relativa verbalizzazione, è uno dei nodi centrali del problema nasce anche "A scuola contro la violenza - Progetto di educazione ai sentimenti" avente come obiettivo l'educazione all'affettività nelle scuole di secondo grado, la cui carenza è il principale imputato di questa triste pagina del nostro presente. Un progetto cui poter partecipare attivamente, donando anche solo l'importo di un caffè, che sarà devoluto alla scuola ospitante: ISISS Magnaghi-Solari di Salsomaggiore Terme di Parma.

Per fare il punto su questa delicata, irrisolta questione del passaggio evolutivo da sistema patriarcale a società con uguali opportunità per entrambi i sessi, l'Associazione Nazionale Le Donne del Vino e, in particolare, la delegazione dell'Emilia Romagna ti invita al Convegno WebinAir "Sorridi Donna… non sei sola!" il prossimo 25/27 novembre alle ore 20.30 (2 appuntamenti) in diretta facebook sull’account @donnedelvinoer nel corso del quale interverranno Donatella Cinelli Colombini, Presidente Associazione Nazionale Donne del Vino, Antonietta Mazzeo, delegata regionale ddv E-R, Corrado Gambi, regista, attore e formatore teatrale, Natalia Maramotti avvocatessa ex Assessora Pari opportunità del comune di Reggio Emilia, Lucia Frasanni Assessora Pari opportunità del comune di Torrile (Parma), Silvia Iotti Presidente Associazione Nondasola R-E, Domenico Matarozzo Counselor Associazione Maschile Plurale, Sandro Capatti photoreporter, Lucia Panigalli La Città delle Donne, Torino, Elisa Maghenzani Ddv, Fernanda Cervetti Giudice e Presidente MAGED, Giulia Sacrati, laureanda. Modera Alessandra Caroni vice delegata Ddv E-R.

Un momento prezioso, di crescita e di consapevolezza collettiva, al fine di diventare agenti attivi del cambiamento di paradigma che questo delicato momento storico richiede. Vi aspettiamo