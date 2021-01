Anche a Parma aria ancora irrespirabile: le misure anti-smog proseguono fino a lunedì

Migliora la qualità dell’aria in alcune province, rispetto ai giorni scorsi, ma in Emilia l’aria è ancora irrespirabile e l’allerta smog prosegue nel Piacentino, Reggiano, Modenese e Parmense.

Le misure emergenziali proseguono dunque fino a lunedì 25 gennaio: stop alla circolazione dei veicoli Diesel Euro 4, riscaldamenti abbassati in case ed edifici commerciali, limiti alla combustione di biomasse. E' quanto emerge dal bollettino dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Rimini e provincia restano col bollino «verde» e da domani, sabato 23 gennaio, le misure aggiuntive contro l’inquinamento non saranno più in vigore per Bologna, Imola, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena.