E' stato convocato per le 15 il Comitato tecnico scientifico che dovrà valutare i parametri che determineranno i cambiamenti di colore delle varie regioni. Sembra ormai scontato che la Lombardia resterà in fascia arancione e che il Veneto passi in fascia gialla. Ancora incerto il destino dell'Emilia Romagna, ma filtrano notizie secondo le quali potrebbe restare ancora in fascia arancione.

