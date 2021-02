Donini: "In settimana via alle prenotazioni per il personale scolastico"

«Abbiamo chiesto al Governo, so che lo stanno valutando in queste ore, di potere comprendere nella prenotazione tutto il target, indifferentemente dal 55esimo anno di età. Quindi che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche a chi ha più di 55 anni. Credo che il Governo, entro un giorno o due, possa dirimere la questione, in ogni caso noi entro la settimana partiamo con la prenotazione». Così l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini che, a margine di un’iniziativa all’Istituto Ortopedico Rizzoli, ha risposto a una domanda sul vaccino destinato al personale scolastico per cui era stata aperta e poi sospesa la prenotazione.



«AstraZeneca lo somministreremo a tutto il mondo della scuola: docenti, personale non docente, lavoratori scolastici e dell’Università. Un target molto importante. Le dosi di AstraZeneca oggi non sono tantissime, speriamo di incrementarle nei prossimi giorni e nelle prossime settimana. Non possiamo aspettare a lungo per la prenotazione e la somministrazione. Contiamo anche, in base a una proposta che abbiamo avanzato, su una collaborazione dei medici di medicina generale, per una maggiore efficienza ed efficacia della vaccinazione, e speriamo di potere avere una risposta positiva».