Bonaccini: "Siamo all'inizio della terza ondata. Il virus viaggia soprattutto tra giovani e giovanissimi"

«Stiamo affrontando l’inizio della terza ondata: non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo terribile virus». Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, in un post sui social ieri sera nell’annunciare la firma, prevista per oggi, della nuova ordinanza che estende a tutti i comuni della Città Metropolitana di Bologna misure ulteriormente restrittive, da 'zona arancione scurà, per arginare i contagi in aumento.

Misure già in vigore da ieri in 10 comuni dell’Imolese e nei quattro confinanti del Ravennate.

«Nell’area bolognese - sottolinea Bonaccini - nelle ultime settimane i casi positivi stanno crescendo a un tasso quasi tre volte superiore alla media nazionale. Il virus viaggia soprattutto tra giovani e giovanissimi. Anche i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva crescono. Dunque, le nuove misure sono indispensabili, soprattutto di fronte a varianti del virus che comportano una diffusione più estesa e più veloce».