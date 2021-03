‌‌Emilia-Romagna, stop ai ricoveri programmati. Garantite le urgenze

BOLOGNA - Quadro complessivamente "critico" per le strutture ospedaliere dell’Emilia-Romagna per cui da ieri e fino a scenari epidemiologici più favorevoli, è stata decisa la sospensione delle attività di ricovero programmate procrastinabili in tutte le Aziende sanitarie della regione. Sono garantite le urgenze.

Lo comunica la Regione spiegando che nel periodo 20 febbraio-8 marzo, l’occupazione delle terapie intensive è stata del 37,6%, con la soglia critica indicata dal ministero (30%) superata il 28 febbraio. Per i posti letto ordinari Covid, l’occupazione è stata del 47,2%, con la soglia critica (40%) superata il 2 marzo.