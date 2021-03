Emilia Romagna, Donini: "Ci avviciniamo a 20.000 dosi di vaccino al giorno"

"In settimana, con l’arrivo di nuove consegne di vaccini, scatterà "l'alert 2" della nostra organizzazione e ci avvicineremo alle 20.000 dosi somministrate al giorno". Lo scrive su Facebook l’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini. "Anche di domenica - spiega - abbiamo superato 11.000 dosi somministrate di vaccini. Siamo all’85% delle dosi consegnate. Percentuale fra le più alte in Italia. Il 9,5% delle persone che hanno completato il loro ciclo di immunizzazione con la somministrazione anche della seconda dose, sono cittadini emiliani - romagnoli (noi siamo il 7,5% della popolazione nazionale)". Intanto, "la vaccinazione degli ultra ottantenni sale al 70% del target", aggiunge l'assessore ringraziando "tutti gli operatori sanitari ed i volontari sanitari e di protezione civile, i medici di medicina generale che non conoscono sabati e domeniche e continuano a vaccinare i target di popolazione definiti dal Ministero".