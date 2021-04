Bonaccini: "Venerdì Figliuolo e Curcio in Emilia-Romagna"

«Venerdì il generale Figliuolo e il Capo della Protezione civile, Curcio, saranno in Emilia-Romagna in visita agli hub di Bologna e Ferrara per ringraziare gli operatori impegnati nella campagna vaccinale e per fare il punto della situazione e gli obiettivi da raggiungere nelle prossime settimane». Lo annuncia il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in un post su Facebook in cui 'festeggià il milione di vaccinazioni superato in regione.

«Abbiamo tutti lo stesso obiettivo - sottolinea Bonaccini - Vaccinare al più presto il maggior numero di persone. Noi siamo pronti, ma è necessario non ci siano ritardi o tagli nelle consegne come troppo spesso accaduto nei mesi precedenti».

