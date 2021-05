Bonaccini: "L'Emilia Romagna "vede" la zona bianca"

L’Emilia-Romagna intravede la zona bianca. Lo ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Nelle ultime 24 ore è stato ritoccato a ribasso il record del minor numero di casi del 2021 (331 in 24 ore) fissato ieri, ma stavolta con un numero molto superiore di tamponi. Con i dati degli ultimi giorni l’incidenza, che nella scorsa settimana era arrivata sotto 100 per la prima volta da ottobre è destinata ad abbassarsi ancora.



«Andiamo verso la soglia 50 - dice Bonaccini - che vuol dire zona bianca se si rimane al di sotto per tre settimane. Sono molto fiducioso sulle prossime settimane, perché rispetto all’anno scorso, oltre all’arrivo dell’estate, che certo è un vaccino naturale, l’anno scorso non avevamo i vaccini. Io non ho dubbi che tutto quello che stiamo riaprendo non lo chiuderemo mai più e riapriremo piano piano tutto».



Si contano però ancora dieci morti, di età compresa fra i 68 e i 99 anni, ma prosegue anche il calo dei ricoveri che alleggeriscono il calo degli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 149, sette in meno di ieri, mentre quelli nei reparti Covid sono 1.003 (-59). Un altro dato che dà il senso di come si stia allentando la pressione è quello relativo agli accessi al pronto soccorso: quelli per sospetto Covid sono attualmente il 3,6%, erano circa il 20% due mesi fa.



La campagna vaccinale prosegue. La Regione rivendica la propria strategia che si differenzia da quella di altre zone d’Italia. «Siamo la prima grande Regione per numero di vaccinati sulla popolazione reale - dice ancora Bonaccini - e la prima in assoluto per vaccinazioni su anziani e vulnerabili. A ieri sera avevamo utilizzato il 95% delle forniture disponibili, e non abbiamo bisogno di open day per smaltire AstraZeneca, visto che qui i rifiuti sono per fortuna pochi e le attuali scorte servono per i richiami». Alle 17 sono state somministrate 21.679 dosi che portano il totale dall’inizio della campagna a 2.220.915. Il 16,53% della popolazione dell’Emilia-Romagna (737.999) ha completato il ciclo, mentre si aggira attorno al 33% la percentuale di chi ha ricevuto almeno una dose.



La Regione ha allargato la platea di coloro che, al di là delle fasce d’età, devono ricevere il vaccino in via prioritaria, ovvero tutte le persone che rientrano nella cosiddetta 'categoria 4' - e cioè affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 pur non appartenendo alla categoria degli estremamente vulnerabili - senza limiti di età, a partire quindi dai 16 anni. Inclusi anche gli italiani residenti all’estero ma temporaneamente in Italia e il personale dei centri estivi.

La situazione, insomma, è in netto miglioramento su tutti i fronti, anche se proseguono i controlli per non abbassare troppo la guardia. Ci è incappato, a Sala Baganza, nel Parmense, un ristorante che è stato multato e chiuso per violazione delle norme anti-Covid, a causa di un matrimonio con oltre 60 invitati. I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore ci si sono imbattuti durante un giro di controlli.