Bonus auto ibride: la Regione stanzia altri 450mila euro per accogliere tutte le domande arrivate

La mobilità green aggiunge un’altra marcia. Aumentano infatti i contributi regionali per l’immatricolazione di autoveicoli ecologici di categoria M1, e quindi quelli con alimentazione ibrida benzina/elettrico, gasolio/elettrico e benzina/idrogeno.

Per far fronte al numero elevato di richieste ammesse, e relative al bando 2020 dedicato all’acquisto di veicoli ibridi, la Regione ha approvato, con legge regionale n. 4 del 20 maggio 2021, un ulteriore stanziamento, in aggiunta al milione di euro previsto dalla prima fase della misura, di 450mila euro che servirà a soddisfarele domandeammesse al bando passate da 4.349 nel 2019 a 8.289 nel 2020.

Con queste risorse si potranno quindi soddisfare tutte le 2.546 richieste pervenute nel mese di novembre e dicembre 2020, ma rimaste escluse dalla copertura economica inizialmente prevista della misura.

“L’aumento del 90% delle richieste rispetto al 2019- sottolinea l’assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini- dimostra bene la sensibilità ai temi della tutela ambientale dimostrata dagli emiliano-romagnoli, attenti alle esigenze di una mobilità sempre più attenta all’ambiente e alla qualità dell’aria. Gli ulteriori fondi stanziati, oltre a comprendere giustamente tutti coloro che avevano fatto domanda, sono quindi una leva importante per proseguire con le politiche regionali di sostenibilità, in linea con il Patto per il Lavoro e per il Clima”.

Il contributo sarà riconosciuto da quest’anno e fino al 2023, senza dover presentare alcuna ulteriore richiesta, e sarà versato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

Si segnala infine che è necessario comunicare eventuali cambiamenti del codice Iban collegandosi al link: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandoibride2021/documenti/normativa-e-documentazione. /ER