L'Emilia-Romagna diventerà zona bianca

«Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia. Lombardia e PA Trento andranno in zona bianca, firmerò un’ordinanza. Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai incidenza di 26 casi e ciò ci colloca come secondo miglior paese dell’Ue». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale.

«Le raccomandazioni del Cts sul vaccino saranno tradotte dal governo in modo perentorio e non solo come raccomandazioni».

«Ema - ha aggiunto - fin dall’inizio ha fatto riferimento alla necessità di adeguare la campagna vaccinale al tasso di circolazione virale: ora con i dati di oggi siamo ad un livello basso e il dato di incidenza impatta sul rapporto rischio-benefici».

Vaccino a quasi la metà degli italiani

«I buoni risultati sono l’effetto di una campagna di vaccinazione che sta procedendo molto bene nel nostro Paese e che è lo strimuento per chiudere questa stagione. Crediamo fermamente nella scienza che ci ha offerto questi vaccini, e ringrazio gli italiani: siamo quasi a 1 italiano su 2 che ha ricevuto la prima dose ma dobbiamo ancora accelerare», ha detto il ministro Speranza.