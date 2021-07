Scuola: tutti in aula il 13 settembre, lezioni fino al 4 giugno 2022 in Emilia-Romagna

Lezioni al via in Emilia-Romagna lunedì 13 settembre 2021, chiusura fissata per sabato 4 giugno 2022.

Con una decisione della Giunta regionale, che ha così accolto l’invito del ministero dell’Istruzione ad anticipare la partenza, acquisito il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo, sono state fissate le date di avvio e termine dell’anno scolastico 2021/2022 per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (superiori) e formazione (IeFP).

Si anticipano quindi sia la partenza sia la chiusura delle lezioni rispetto al 15 settembre e al 6 giugno fissati dalla delibera di giunta 353 del 2012, che rimane però valida in tutte le altre parti, compresa la facoltà per le scuole d’infanzia (3-6 anni) di anticipare la data di avvio e di posticipare quella del termine delle attività didattiche, con le modalità e nei limiti previsti nella delibera.