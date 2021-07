Mistero a Ferrara: trovato un uomo senza vita in strada

La Polizia indaga a Ferrara dopo il ritrovamento in strada del cadavere di un 38enne albanese ieri sera, in via Ticchioni, vicino alla sua abitazione.

La segnalazione è arrivata intorno alle 19, da alcuni passanti. L’uomo, riporta la stampa locale, di professione muratore attualmente a casa dopo un infortunio, ha ferite alla testa e a un fianco.

La prima ipotesi era stata quella di una caduta dall’alto, ma poi avrebbe preso corpo la pista di un investimento da parte di qualcuno in auto, che poi si è allontanato.