Traffico intenso: code in Autocisa e in A1

Traffico in autostrada: ci sono code a tratti in A1 tra Casalpusterlengo e Fidenza.

Code anche attorno al nodo di Bologna e all'altezza del bivio con l'A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna in direzione Brennero.

In Autocisa (A15) sono segnalati 2 chilometri di coda fra Pontremoli e Berceto verso Parma e 3 chilometri di coda fra Aulla e il nodo con l'A12 dal Km 97+000 al Km 100+000 in direzione La Spezia, sempre per traffico intenso.

In A14 coda di 1 chilometro fra Cesena Nord e Forlì a causa di un incidente.